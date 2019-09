Nederlander wint prijs met smerige bankbiljetten

De Ig Nobelprijzen – voor onderzoek waar je eerst om moet lachen en daarna over gaat nadenken – werden vannacht in Amerika uitgereikt. Voss won hem in de categorie ’Economie’ voor een onderzoek uit 2013, naar bacteriën op bankbiljetten.

De Nijmeegse hoogleraar en zijn collega’s ’infecteerden’ zeven verschillende bankbiljetten met ziekenhuisbacterie MRSA en twee poepbacteriën en keken vervolgens hoe lang die het daar volhielden. Vooral de poepbacterie E.coli bleek in eerste instantie prima te kunnen overleven op euro’s, maar doet daar verder geen kwaad: na 24 uur waren de meeste ziektekiemen alsnog vergeten, en bij een vervolgtest bleek de kans op overdracht op mensen nihil.

Opvallend genoeg komt de Indiase roepie, samen met de Kroatische kuna, als schoonste uit de test. Dollars zijn iets minder schoon: vooral de ziekenhuisbacterie MRSA springt gemakkelijk over van de groene biljetten op mensenhanden. Wie in Roemenië met de leu betaalt, kan daarna het beste even de handen gaan wassen. Niet alleen blijken die biljetten een prima bacteriënbiotoop, ook springen de bacillen met plezier over op mensen als die de briefjes aanraken.

De onderzoekers denken dat de Roemeense bankbiljetten zo besmettelijk zijn omdat ze van plastic zijn gemaakt. De meeste bankbiljetten wereldwijd, waaronder de euro, zijn nu nog van katoenvezels gemaakt. Het Britse pond stapt langzaam over op plastic, en ook Israël en Maleisië zijn al om.