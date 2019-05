Luchtfoto met geplande gebouwen in het Utrechtse Beurskwartier Ⓒ CU2030

In de eerste drie maanden van dit jaar werden in Utrecht voor €910 miljoen aan vastgoeddeals gesloten. Daarmee klimt de Domstad naar de zesde plaats in de Europese vastgoed Top 10, boven Milaan en Amsterdam.