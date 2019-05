'Lager resultaat voor ArcelorMittal'

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor ArcelorMittal, komt in het eerste kwartaal volgens de consensus uit op bijna 1,7 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2018 was dit nog ruim 2,5 miljard dollar en in het vierde kwartaal meer dan 1,9 miljard dollar.

ArcelorMittal kwam alleen met een prognose voor het resultaat. Een door Bloomberg opgestelde consensus meldt ook een cijfer over onder meer de omzet. Die wordt voor het eerste kwartaal gemiddeld geraamd op 18,4 miljard dollar, tegen 19,2 miljard dollar een jaar eerder en 18,3 miljard dollar in de voorgaande periode.

Staalproductie

Maandag werd nog bekend dat ArcelorMittal het mes zet in zijn staalproductie in Europa dit jaar. Het bedrijf kampt met een tanende vraag naar staal in combinatie met een stijging van de invoer omdat de Europese Unie volgens het bedrijf te weinig maatregelen neemt op het gebied van handelsbescherming. ArcelorMittal spreekt van spijtige, maar noodzakelijke beslissingen. De maatregelen zullen resulteren in een tijdelijke productieverlaging van 3 miljoen ton op jaarbasis.

Verder kreeg ArcelorMittal in april groen licht van de Europese Commissie voor de verkoop van onderdelen aan branchegenoot Liberty House Group. Die afstoting was voor het bedrijf de laatste horde voor de inlijving van de Italiaanse staalfabrikant Ilva. ArcelorMittal is ook nog bezig met de overname van de Indiase branchegenoot Essar Steel.