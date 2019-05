Boskalis-schip was vele uren gekaapt

De Blue Marlin was na het lossen van een lading in de wateren van Equatoriaal Guinee volgens planning op weg naar Malta. Het schip werd zondagmiddag geënterd door meerdere gewapende piraten.

De bemanningsleden wisten zich veilig te stellen in de citadel, een zwaar beveiligde ruimte in het schip die is uitgerust met diverse communicatiemiddelen en met noodrantsoen. Lokale autoriteiten werden gewaarschuwd.

Onderzoek

Op maandagochtend is de Blue Marlin door de marine van Equatoriaal Guinee en Spanje volledig doorzocht. Er werden geen piraten aangetroffen en de bemanning is bevrijd uit de citadel. De kapers hebben wel veel schade aangericht op het schip, waardoor dat onbestuurbaar is geworden.

Boskalis heeft inmiddels een zeesleepboot gemobiliseerd om de Blue Marlin naar een veilige locatie te brengen. De marine van Equatoriaal Guinee heeft een aantal beveiligers aan boord achtergelaten.