Vrees voor sterke terugval AEX

Maar liefst 23% van de respondenten verwacht dat de beursgraadmeter deze maand meer dan 4% zal dalen. Nog eens 18% voorziet een terugval van 1-4%. Daarmee zou de opmars van de eerste vier maanden van dit jaar een halt worden toegeroepen. Overigens staat de AEX inmiddels al 1,5% onder het niveau van eind april, mede door het ex-dividend gaan van diverse indexfondsen.

Opmerkelijk is dat 24% toch nog altijd een stijging van 1-4% voor deze maand voorziet. 14% gelooft in het zeer optimistische scenario van een plus van meer dan 4%.