Aandeel Ajax piekt net onder €25

Beleggers lijken daarmee een voorschot te nemen dat Ajax na de overwinning tegen Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd van de halve finale in de lucratieve Champions League morgen aan het langste eind zal trekken en de finale van het miljoenenbal gaat halen.

Na de eliminatie van Juventus in de kwartfinale van de Champions League halverwege april is het aandeel Ajax in een stroomversnelling geraakt. De koers is sinds mei vorig jaar gesteund door het aanhoudende Europese succes al meer dan verdubbeld.

Afgelopen zondag pakte Ajax nog de bekerwinst tegen Willem II. De komende twee wedstrijden in de eredivisie zullen bepalen of de Amsterdamse voetbalclub ook het kampioenschap weet binnen te slepen, waarmee rechtsreekse plaatsing voor de Champions League wordt behaald.