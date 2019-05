IMF-baas tikt twitterende Trump op de vingers

Zondag kondigde de Amerikaanse president via Twitter aan dat hij komende vrijdag importtarieven op tal van Chinese producten verhoogt of invoert. Dat gaf financiële markten maandag de bibbers over een handelsakkoord tussen de twee landen, en kostte in een paar uur tijd €1200 miljard aan beurswaarde.

„We dachten dat de verhoudingen beter werden en dat er richting een akkoord gewerkt werd”, aldus Lagarde tegenover persbureau Bloomberg. „We hopen dat dat nog steeds zo is, maar de geruchten, tweets en commentaren zijn niet erg gunstig.”

De hoofdonderhandelaar van de Chinezen, Liu He, wordt donderdag in Washington verwacht voor een nieuwe onderhandelingsronde. „De spanningen tussen China en de VS zijn een gevaar voor de wereldeconomie”, aldus Lagarde.

Bekijk ook: Vicepremier China naar VS om handelsoverleg