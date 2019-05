Vallende Turkse lira verliest hele jaarwinst

In februari moest 6 lira worden betaald voor een euro. Dat liep op naar 6,85 lira. Dinsdagmiddag noteerde de lira nog eens 1% verlies tegen de euromunt.

Het Turkse betaalmiddel zakte maandag nadat bekend werd dat de lokale verkiezingen van 31 maart in Istanbul moeten worden overgedaan.

Dat besluit voerde direct ook tot prijsverhogingen op markten, tegelijkertijd tiert de zwarte handel welig.

De inflatie in Turkije is inmiddels 19,7% groot, tegen 1,4% voor de eurozone en 2,8% in Nederland.

Eerder moest de centrale bank van Turkije mer ingrijpen om de munt te stutten.

De munt staat tegenover de Amerikaanse dollar ook onder druk vanwege druk uit Washington om geen Russische S400-raketafweersysteem aan te schaffen.

Dat systeem zou een bedreiging vormen voor de F-35-gevechtsvliegtuigen. Washington dreigt Ankara met sancties.

