Meer misstanden op werkvloer

Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - Werknemers in Nederland zijn in het afgelopen jaar vaker slachtoffer geweest van wanpraktijken of misstanden op de werkvloer. Onderzoek door de Inspectie SZW wijst uit dat bij meer dan de helft van de uitgevoerde inspecties sprake was van ongezond, onveilig of oneerlijk werk.