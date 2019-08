Wall Street sluit hoger na notulen Fed

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de Federal Reserve, die niets veranderden aan de algemene verwachting dat een volgende renteverlaging in september volgt. Meevallende kwartaalcijfers van winkelketens Target en Lowe's boden verder steun aan het sentiment op Wall Street.