$26 per maand voor ’s werelds slechtst betaalde kleermakers

Kledingfabrieken in Ethiopië betalen het slechtst van heel de wereld. Ⓒ AFP

Amsterdam - Bij uitbuiting in de kledingindustrie denken we vaak aan landen als Bangladesh. Werknemers daar worden, met $95 per maand, inderdaad slecht betaald. Maar in Ethiopië maken fabrikanten het nog bonter, met een maandsalaris van $26, blijkt uit nieuw onderzoek.