Facebook tilt bitcoin boven $6000

Beleggers beleven goede tijden aan de munt die uiterst volatiel beweegt en risicovol is als belegging.

Drie dagen geleden was bitcoin nog $400 per stuk minder waard, dinsdag al $5961 bij dataverzamelaar Bloomberg.

Facebook zou de handel in cryptomunten willen verruimen, wat volgens grotere investeerders tot meer liquiditeit en handel zal gaan leiden.

Een andere belangrijke verklaring voor de prijsstijging is een mogelijk verbod deze week op het produceren of ’mijnen’ van nieuwe bitcoins in China.

Zijn Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming zette crypto-mining eerder op een voorlopige lijst met overigens meerdere, honderden activiteiten die Peking niet langer wenselijk vindt. De termijn om daartegen bezwaar te maken loopt deze week af.

Grote energiekosten

China bespaart op zijn energiekosten en zou het daarom gemunt hebben op de energieslurpende bitcoin-makers. Nergens worden zoveel munten gemaakt als in China.

Zijn goedkope lichte computers zijn afgelopen jaren vervangen door de zware mijn-pc’s, die met duizenden tegelijk dag en nacht in hallen doordraaien om de maximaal 21 miljoen bitcoins dankzij speciale software te maken.

In november vorig jaar werd een bitcoin al eens voor $6000 verkocht. Maar daarna zakte de belangrijkste van de cryptomunt ineen, net als de rest van de markt.

Op een enkele beurs stootte de koers dinsdag nog verder door dan $6000 per stuk.

’Technische grens getest’

De enorme prijsveranderingen horen bij deze markt die voor economen en centrale banken als een volgende luchtbel is.

Eind 2019 noteerde bicoin bijna $20.000, maar ging in enkele maanden terug tot rond $3000.

Fondsen die beleggen in bitcoins en andere cryptomunten meldden dinsdag dat de tien jaar oude digitale munt bij $6000 „technische grenzen test” waar het lang op strandde, nu grotere beleggers met miljarden aan vermogen meer interesse zouden tonen.

Dat zou een vervolgstap voor bitcoin naar boven mogelijk maken.

