Musk slaat voor $25 miljoen aandelen Tesla in

Amsterdam (DFT)

Met het nieuwe belang heeft Musk bijna 20% van de aandelen Tesla in handen. Op 2 mei kocht Musk iets meer dan 100.000 aandelen volgens een melding van de beurswaakhond SEC.

Het aandeel Tesla kwam in de voorbeurshandel in reactie op de aandelen van Musk nauwelijks van zijn plaats. Sinds de start van dit jaar is het bedrijf bijna een kwart in waarde gedaald mede na teleurstellende resultaten over het eerste kwartaal.