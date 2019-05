Europese Commissie stelt groei eurozone licht neerwaarts bij

Verder maakte de Europese Commissie bekend dat de economische groei in Italië dit jaar niet verder komen dan 0,1 procent en pas volgend jaar met 0,7 procent weer enigszins op gang komen.

De Italiaanse staatsschuld loopt dit jaar verder op naar 133,7 en volgend jaar 135,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het begrotingstekort komt volgend jaar met 3,5 procent boven de toegestane 3 procent, blijkt uit de jaarlijkse lenteprognose van de Europese Commissie.

De commissie keurde eerder dit jaar de Italiaanse begroting voor 2019 goed op basis van een groeiverwachting van 1 procent. Brussel ligt vooral vanuit Nederland onder vuur omdat ze niet optreedt tegen Rome voor het overtreden van de Europese begrotingsregels. Daardoor lopen het Italiaanse begrotingstekort en de enorme staatsschuld, die al ruim twee keer zo hoog is als toegestaan volgens de regels, steeds verder op in plaats van af, zoals was afgesproken.

In reactie op de neerwaartse bijstelling van de economische groei in Duitsland in 2019 naar 0,5% zakte de rente op langelopende Duitse staatsobligaties weer licht in het rood.