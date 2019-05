Meer loon voor personeel bakkerijen

Een goed belegde boterham voor bakkers. Ⓒ ANP

GOUDA - De 52.000 werknemers van bakkerijen krijgen meer loon. Dat is afgesproken in een nieuw cao-akkoord tussen bonden en werkgevers. De nieuwe cao Bakkersbedrijf gaat in per 1 april dit jaar en heeft een looptijd van zestien maanden.