’Shell na inhaalslag veel meer geld waard’

Na ingrepen afgelopen jaren zijn de operationele activiteiten veel meer waard dan de markt nu inschat, stelt analist Allan Good van de onderzoeker.

Shell boekte, net als andere oliebedrijven Exxon, Chevron, BP en Total, in doorsnee goede kwartaalresultaat over de eerste drie maanden van 2018.

De winstgevendheid nam toe in alle zogeheten operationele onderdelen van het bedrijf en de kasstroom was aanhoudend sterk, aldus de consensus.

Meer marge dan concurrenten

Goldman Sachs noemde Shells prestatie al sterk. Met zijn kwartaalresultaten onderscheidt Royal Dutch Shell zich echter nog veel meer van de andere grote geïntegreerde oliebedrijven, aldus analist Alan Good in een sectorrapport.

De afgelopen jaren heeft Shell veel geïnvesteerd in het efficiënter maken van zijn productie. Dat het werkt, bewijst de hogere winstgevendheid, aldus Good.

Anders dan veel van zijn concurrenten wist Shell de winst in downstream, de handel en raffinage van olieproducten, te verhogen, afgelopen kwartaal van $1,77 miljard naar $1,82 miljard. In de Golf van Mexico maakte Shell bovendien een hogere marge dan concurrenten.

Het heeft een veel grotere activiteit in gas en raffinage dan de rest opgebouwd en is daarmee volgens Good minder kwetsbaar geworden.

Ingreep toont effect

„Het bewijst dat het verbeteren van zijn productieportefeuille in de afgelopen jaren effect sorteert”, concludeert de analist.

Het kapitaalrendement steeg van 7,1% naar 8,4% en dat geeft Good vertrouwen dat Shell zijn eigen doel van 10% in 2020 kan halen.

„Door de operaties te stroomlijnen, kosten te besparen en efficiency te verbeteren is de basis gelegd voor herstel van die kasstroom bij stijgende olieprijzen”, schrijft Good over Shell. „In zijn concurrentieveld is het een van de bedrijven die dat het best hebben aaggepakt en daar nu het meest van profiteert.”

