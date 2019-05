Dow duikelt bijna 400 punten

New York - De aandelenbeurzen in New York kleurden na een negatieve start steeds roder. De stemming werd wederom gedrukt door zorgen over de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China, na dreigementen van president Donald Trump. Die zei op Twitter dat hij meer importheffingen op gaat leggen omdat de onderhandelingen met China te lang duren. Verder waren er nog wat bedrijfsresultaten.