Megawinsten uit hoge energieprijzen kosten Shell ruim $2 miljard extra aan belasting

In de voorgaande periode waren branchegenoten nog veel succesvoller in het profiteren van de recordhoge gasprijzen in Europa. Vandaar dat de verbetering van de gashandelsinkomsten, die Shell naar buiten bracht in een handelsupdate met verwachtingen voor de afgelopen periode, een opsteker is voor het bedrijf. Shell kampte tegelijk ook nog met operationele problemen voor de westkust van Australië, waar een fabriek voor vloeibaar aardgas (lng) recent moest worden stilgelegd vanwege een brand.

Opleving

Toch blijft onduidelijk wat de betekenis is van deze opleving voor de algehele winst van het concern. Dat komt doordat de energieprijzen de laatste tijd weer aan het dalen zijn. Eerder deze week zei het Amerikaanse ExxonMobil al dat de winst in het vierde kwartaal waarschijnlijk een financiële dreun zou krijgen van ongeveer 3,7 miljard dollar door de veranderde situatie op de olie- en gasmarkten.

Voor Shell, dat sinds begin dit jaar wordt geleid door Wael Sawan, zou de periode met hele hoge winsten door de hoge energieprijzen zomaar weer voorbij kunnen zijn. De extra belastingmaatregelen in de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen volgens het concern sowieso een impact van ruim 2 miljard dollar hebben op de winst in het vierde kwartaal.

Hoe de resultaten van Shell afgelopen kwartaal precies zijn uitgepakt, wordt later pas bekend. Mede door een verminderde handel in gas en lagere marges op geraffineerde producten liep de winst in het derde kwartaal al flink terug ten opzichte van eerder dit jaar. Onder de streep bleef 6,7 miljard dollar over, waar in het tweede kwartaal nog een nettowinst van 18 miljard dollar in de boeken ging.