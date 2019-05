Aandeelhouders Aperam akkoord met benoemingen

Baudier is senior vicepresident bij de divisie van olie- en gasbedrijf Total voor exploratie en productie. Bij hetzelfde concern was ze eerder verantwoordelijk voor de interne audit. Ze is bij Aperam benoemd voor een termijn van drie jaar.

Aandeelhouders gaven ook hun fiat voor een nieuwe, driejarige termijn voor ArcelorMittal-topman Lakshmi Mittal als voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast gingen ze akkoord met de herbenoeming van Romain Bausch, Kathryn Matthews en Aditya Mittal tot leden van de raad van bestuur.