’Fout Game of thrones scheelt Starbucks kwart miljoen’

De onbedoelde ’product placement’ scheelt het bedrijf $250.000, zegt een reclame-expert tegen de Amerikaanse financiële nieuwssite Marketwatch. „Je kunt Game of thrones vergelijken met de Super Bowl, of met de Transformer-serie. De deals in die serie lopen meestal in de $250.000 à 1 miljoen”, aldus topman Stacy Jones van Hollywood Branded.

Dat de koffiebeker niet $1 miljoen waard is, terwijl Game of thrones toch tientallen miljoenen kijkers trekt, is omdat het Starbucks-logo niet te zien is. „We zien ook niemand een Starbucks-vestiging in lopen”, benadrukt Jones. Maar de pr-waarde beloopt volgens de reclameman wel degelijk miljoenen dollars. „Het maakt niet uit of het een Starbucks-beker is of niet, mensen zeggen dat het Starbucks is.”

Marketingexpert Eric Smallwood heeft uitgerekend dat alle aandacht voor de beker $11,6 miljoen waard is. Daarbij rekent hij onder meer de honderdduizenden tweets over de koffiebeker mee.