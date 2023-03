Premium Het beste van De Telegraaf

Crypto-avontuur Lindsay Lohan eindigt in drama: tienduizenden dollars boete

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Lindsay Lohan werd samen met zeven andere sterren op de vingers getikt. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Tv-ster Lindsay Lohan kende talloze tegenslagen in haar leven, maar aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond wegens het aanprijzen van illegale cryptomunten was ze tot voor kort nog niet. In de VS staan zware straffen op het overtreden van de wetgeving voor handel in effecten. Lohan schikte woensdag met de toezichthouder.