Luchtvrachtsector groeit weer

Gekeken over de eerste drie maanden van het jaar was er een daling van 1,5 procent. In Azië daalde de vraag naar luchttransport in maart. In alle andere regio's was er in de derde maand van het jaar sprake van groei, hoewel die in Noord-Amerika erg zwak was. Afrika groeide met 6 procent het hardst, maar ook Europa en Latijns-Amerika deden het met toenames van 3,6 procent goed.

Overigens stijgt de capaciteit harder dan de vraag. Die nam in maart met 3,1 procent toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De luchtvrachtsector is ondanks de moeilijke periode optimistisch over 2019. Slechts 13 procent van de ondervraagden in een IATA-onderzoek denkt dan de vrachtvolumes dit jaar lager uitkomen dan in 2018.