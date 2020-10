AEX werkt verlies deels weg met animo Unilever

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,7%lager op 553,29 punten. De Midkap-index ging 0,9% achteruit naar 819,5 punten.

De beurzen elders in Europa maakten ook een minder grote terugtrekkende beweging. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8%.

Wall Street deed gisteravond een stap terug. Er kwam nog geen groen licht in de onderhandelingen over een nieuw steunpakket in de VS, al kwamen de partijen wel dichter naar elkaar toe. In het Beige Book van de Federal Reserve werd benadrukt de Amerikaanse economie een wisselend beeld laat zien als gevolg van de impact van de coronacrisis. Nabeurs gaf Tesla aan opnieuw een winstgevend kwartaal te hebben geboekt.

Aan het Brexit-front worden de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag hervat en „geïntensiveerd.” De partijen gaan de „eindfase” van de besprekingen in, liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten. Volgens Barnier is een akkoord nog steeds mogelijk als beide zijden bereid zijn compromissen te sluiten.

Unibail onderaan

In de grotendeels roodgekleurde AEX belandde Unibail-Rodamco-Westfield onderaan met een koersverzwakking van 4,5%. Een groep actieve aandeelhouders die de geplande emissie van het vastgoedfonds willen tegenhouden, zijn goed voor meer dan 5% van de uitstaande aandelen. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat beleggers die speculeren op een koersdaling van een aandeel een rol spelen bij het bedrukte sentiment. „De recente opleving na het nieuws over de onvrede bij enkele grote aandeellhouders is bijna geheel weer verdampt.”

RD Shell zat ook in de achterhoede met een verlies van 1,3%. Galapagos dat woensdag al fors onder druk kwam na een verkoopadvies van Goldman Sachs, gleed nog eens 1,6% weg.

RELX had een mindere dag in reactie op de cijfers waar vakbeursdivisie hoofpijn bezorgt. De koers van de informatieleverancier zakte 1,1%.

Unilever kreeg er 0,9% bij. De onderliggende omzetgroei bij het levensmiddelenconcern was met 4,4% een stuk beter dan voorzien. De omzet stond onder druk als gevolg van valutaschommelingen.

IMCD, de beursparel van dit jaar boekte een winst van 0,5%. Credit Suisse is begonnen met volgen van het aandeel met een koopadvies.

Randstad dat woensdag al de hoofdrol speelde na de resultaten, dikte nog eens 0,8% aan.

Dreun Flow Traders

Midkapper Besi koerste 1,5% hoger na een lagere start. Het chipbedrijf bleef profiteren van de aantrekkende vraag naar chips vanuit Azië en de Verenigde Staten. Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een daling van de omzet op kwartaalbasis met 15 procent.

Flow Traders dook maar liefst 9,8% omlaag. De beursintermediair behaalde in het derde kwartaal lagere resultaten dan in het tweede kwartaal.

Intertrust werd ook van de hand gedaan met een aderlating van 5,2%. De winst bij de financieel dienstverlener viel fors lager uit.

Voor Air France KLM hadden beleggers 1,8% minder over na een sombere boodschap van British Airways-moederbedrijf IAG over de impact van de coronacrisis.

Fugro zette de opmars van deze week onverminderd voort met een nieuwe vooruitgang van 3,6%. De opluchting bij beleggers over de meevallende gang van zaken bij de bodemonderzoeker blijft steun geven.

AScX-fonds Sligro deed goede zaken met een plus van 2,7% na een positief ontvangen kwartaalrapport.

Op de lokale markt steeg Rabobank Certificaat 6,3%. De bank komt tegemoet aan de wens van de houders om in december een uitkering te doen.

Core Laboratories keek aan tegen een duikeling van 10,6% nadat de toeleverancier voor de olie-industrie zijn boeken open deed.

