’Lagere start AEX met focus op Unilever’

Op het Damrak maken beleggers zich op voor een drukke cijferdag, met resultaten van onder meer Unilever, RELX, Besi, Flow Traders, Intertrust en Sligro. Verder blijft de blik gericht op de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

Aan het brexitfront worden de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag hervat en "geïntensiveerd". De partijen gaan de "eindfase" van de besprekingen in, liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten. Volgens Barnier is een akkoord nog steeds mogelijk als beide zijden bereid zijn compromissen te sluiten.

Levensmiddelenconcern Unilever boekte afgelopen kwartaal een omzet van 12,9 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 4,4 procent. Het bedrijf keert daarnaast een kwartaaldividend uit van 0,4104 euro per aandeel. Informatieleverancier RELX hield in een handelsupdate de prognoses voor de drie grootste divisies ongewijzigd.

Chipbedrijf Besi bleef profiteren van de aantrekkende vraag naar chips vanuit Azië en de Verenigde Staten. De onderneming zag de omzet in het derde kwartaal met ruim een vijfde stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Op kwartaalbasis was sprake van een daling van bijna 13 procent. Deze daling is volgens Besi seizoensgebonden. Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een daling van de omzet op kwartaalbasis met 15 procent.

Beursintermediair Flow Traders behaalde in het derde kwartaal lagere resultaten dan in het tweede kwartaal toen werd geprofiteerd van verhoogde handelsvolumes door de onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. In de afgelopen periode was sprake van meer rust en normalisering op de beurzen.

Financieel dienstverlener Intertrust heeft zijn resultaten in het derde kwartaal ondanks de coronacrisis op peil gehouden. Op jaarbasis was sprake van een kleine daling van de omzet tot ruim 138 miljoen euro. Het bedrijf erkent dat de coronapandemie de opbrengsten negatief blijft beïnvloeden. De winst viel fors lager uit.

Sligro zag zijn omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen als gevolg van de coronacrisis. Het groothandelsbedrijf houdt rekening met een nieuwe coronaklap nu de horeca in Nederland voor de tweede keer dit jaar de deuren heeft moeten sluiten. Volgens het bedrijf zal dit de omzet in het slotkwartaal van 2020 geen goed doen.

De euro was 1,1848 dollar waard, tegenover 1,1869 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 39,82 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 41,56 dollar per vat.