Verlieslatend Damrak zet risico’s buiten de deur

De AEX-index schommelde. De in 1983 opgetuigde index met 25 grootste fondsen noteerde rond 15.45 uur 0,3% lager op 554,7 punten. De Midkap-index herstelde iets tot 0,7% verlies naar 824,3 punten.

De Duitse DAX-index verloor 0,4%, de Britse FTSE zakte 0,2%, net als de Franse CAC 40.

Wall Street begon met verlies. Het cijfer voor het aantal nieuwe Amerikaanse WW-aanvragen kwam voor het eerst onder 800.000 uit. American Airlines meldde een 73% omzetdaling over afgelopen kwartaal.

„De beleggers zijn in dubio”, zegt handelaar Cees Smit van Today’s Groep. „Enerzijds is onduidelijk of het steunpakket uit de Verenigde Staten toestemming krijgt waar iedereen al dagen op wacht. Anderzijds zitten beleggers midden in de nieuwe kwartaalresultaten, waarbij een aantal bedrijven, soms onterecht, hard wordt afgestraft.”

Het Britse pond bleef vlak tegen de euro. Aan het Brexit-front werden de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Londen en Brussel hervat. De euro zakte 0,2% tot $1,18276, de spotprijs. Brentolie werd 0,3% meer waard.

Unibail onderaan

Unibail-Rodamco-Westfield verzwakte in de AEX met 5,8%. Een groep actieve aandeelhouders die de geplande emissie van het vastgoedfonds willen tegenhouden, is goed voor meer dan 5% van de uitstaande aandelen.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, stelt dat de beleggers die hier speculeren op een koersdaling van een aandeel een rol spelen bij het bedrukte sentiment. „De recente opleving na het nieuws over de onvrede bij enkele grote aandeellhouders is bijna geheel weer verdampt.”

Akzo leidt verliezersreeks

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel ging onderin de AEX 2,6% terug.

Galapagos, dat woensdag al fors onder druk kwam na een verkoopadvies van Goldman Sachs, raakte 0,8% kwijt.

Zwaargewicht Shell zakte 0,9% weg. Terwijl chipmachinemaker ASML, met ruim 16% weging in de AEX, 1,3% verlies vertoonde. Sectorgenoot ASMI verloor 1,4%.

RELX (-0,7%) verloor op zijn kwartaalcijfers, waarin weinig optimisme over zijn beurzenactiviteiten zat. De drie kerndivisies hielden evenwel lichte groei vast.

Unilever verkocht afgelopen kwartaal meer saus, ijs en wasmiddelen. Het aandeel steeg 0,9%. De onderliggende omzetgroei bij het levensmiddelenconcern (Knorr, Magnum, Dove, Omo) was met 4,4% een stuk beter dan voorzien, meldde het vanochtend.

Een veel beter dan verwachte prestatie, oordeelde ING dat een koopadvies afgeeft. Deutsche Bank (’kopen’) ziet net als RBC dat Unilever het vooral in Noord- en Zuid-Amerika goed deed. Jefferies (’kopen’) destilleerde uit de cifers dat versnelde verkopen in opkomende markten voor de sterke omzetplus zorgden.

IMCD, na Adyen (+117,6%) met 35% de AEX-winnaar dit jaar, boekte een opmars van 1,5% tot €105,10. Credit Suisse is begonnen met het volgen van de Rotterdamse groothandel in chemicaliën en voedingsingrediënten. Analist Daniel Hobben gaf een ’outperform’ af, bij een koersdoel van €125.

Bierbrouwer Heineken won 1,3%.

Dreun Flow Traders

In de Midkap profiteerde NSI met 3,5% tot €29,80. Het in 1993 in de Hoornse wijk Nieuwe Steen opgerichte vastgoedfonds, dat vooral Nederlandse beleggingen opzoekt, hield in zijn update vast aan zijn de winstprognose voor 2020. Het ziet geen extreme afname van huurinkomsten en kreeg een koopadvies van Degroof Petercam bij een koersdoel van €40.

Midkapper Besi koerste 1,1% hoger na een lagere start. Het chipbedrijf bleef profiteren van de aantrekkende vraag naar chips vanuit Azië en de Verenigde Staten. Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een daling van de omzet op kwartaalbasis met 15 procent.

Voor Air France KLM hadden beleggers 2% meer over. Zijn Britse concurrent IAG meldde in het vierde kwartaal nog maar een derde van het aantal vliegtuigen in te zetten, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Flow Traders dook 8,5% omlaag. De beursintermediair behaalde in het derde kwartaal geringere resultaten dan in het tweede kwartaal. Handelaar Smit van Today’s: „Hoeveel fan wij ook zijn van FlowTraders, voor veel beleggers is het na goede prestaties even genoeg. De marktvolatiliteit waar Flow altijd van profiteert is even wat minder.” KBC verlaagde zijn advies tot houden met een verlaging van het koersdoel van €35,50 tot €32.

Intertrust werd ook van de hand gedaan met een aderlating van 4,9%. De winst bij de financieel dienstverlener viel fors lager uit. De impact van de coronacrisis trof de omzet harder dan verwacht, oordeeldel KBC.

Fugro won 1,3%. De opluchting over de kapitaalinjectie van €695 miljoen voor de bodemonderzoeker gaf steun.

AScX-fonds Sligro deed goede zaken met een plus van 2,7% na een positief ontvangen kwartaalrapport. Sligro-topman Koen Slippens waarschuwde voor een omzettik dit jaareinde.

Core Laboratories keek aan tegen een duikeling van 3,6% nadat de grote dienstverlener voor vloeistofanalyses voor de aardoliesector uit Houston zijn boeken open deed. ING waarschuwde voor ’uitdagende marktomstandigheden’ voor het in 1936 opgetuigde concern.

Op de lokale markt steeg Rabobank Certificaat 6,3%. De bank komt tegemoet aan de wens van de houders om in december een uitkering te doen.

