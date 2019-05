Hoekstra dreigt met afsluiting Oost-Europa

Onze oosterburen delen de kritiek, maar durven niet zo direct tegen landen als Polen of Hongarije op te treden.

„Sommige landen pikken de krenten eruit - dat moet afgelopen zijn”, waarschuwde Hoekstra in Berlijn, waar hij in 2002 voor Shell werkte.

De minister van Financiën verklaarde dat de voormalige Oostbloklanden „volop profiteren van vrij reizen in de Schengen-zone”.

Maar als zij geen vluchtelingen opnemen, waar West-Europa en landen als Duitsland, Nederland en Zweden al sinds de asielcrisis in 2015 op hameren, dan zou in het uiterste geval het vrije verkeer van mensen en goederen in het geding komen. Oftewel: dan gaat de grens met het voormalige Warschau Pact weer dicht.

Grenshek

Gevraagd naar een grenshek tussen Duitsland en andere EU-landen, verklaarde Hoekstra diplomatiek: ,,Als uiterste consequentie moet je ook kijken naar wat de rechten zijn die landen hebben. En in hoeverre je daar paal en perk aan moet stellen.”

Zo’n pertinente waarschuwing is er sinds de grensopening in 2004 niet geweest.

Hoekstra dreigde ook de ruimhartige financiële steun voor de oostelijke EU-landen aan te pakken. „Als ze de vrije pers muilkorven en de rechtsstaat aan hun laars lappen, dan moet EU-steun bevroren worden.”

Landen als Polen en Hongarije hebben vele tientallen miljarden euro’s steun ontvangen. Ze zijn inmiddels onderwerp van Europese strafprocedures. Hoekstra: „Je moet je gedragen volgens de Europese normen van de rechtstaat.”

Ich liebe Europa

Tegen De Telegraaf stelde hij over zijn ijzers in het vuur: „Wat mij betreft gaat de discussie om het geld. Maar ook om andere Europese rechten. Bijvoorbeeld de toegang tot Schengen.”

Daarover wil hij afspraken maken. Hoekstra: „De eerste gelegenheid hebben we bij de gesprekken over het meerjarig financieel EU-kader, de nieuwe EU-begroting.”

In Berlijn denkt de Duitse bondsregering hierover min of meer hetzelfde, uit dit echter niet openlijk. Achter gesloten deuren zeggen bewindslieden: „Als wij dit zeggen, dan beschuldigen ze ons weer van oorlogstaal, daarom laten we dit via Brussel regelen.”

Hoekstra - „Ich liebe Europa!” - had nog meer heilige huisjes omver te trappen. Zoals de Europese C02-belasting en een EU-vliegtaks. Daarvan bleek hij op dinsdag in Berlijn een groot voorstander.

Hoekstra: „Nederland organiseert binnenkort een conferentie over Europese vliegtaks. Dat we dat willen staat ook in het regeerakkoord. Want we willen iets doen aan het klimaatprobleem. Maar ook Nederlandse banen en de industrie beschermen. We moeten dus niet naïef in ons eentje maatregelen nemen.”