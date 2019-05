Siemens wil energietak op eigen benen zetten

München - Industrieconcern Siemens wil zijn divisie die zich bezighoudt met krachtcentrales afsplitsen. Die tak moet uiterlijk volgend jaar september een eigen beursnotering krijgen, heeft het Duitse bedrijf aangekondigd. Siemens houdt zelf een belang, en daarmee een stevige vinger in de pap bij het nieuwe bedrijf. Ook het belang dat Siemens heeft in windturbinemaker Siemens Gamesa moet in het nieuwe bedrijf worden ondergebracht.