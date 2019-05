Steeds weer iets nieuws lanceren

Johan en Thea Kok begonnen in 1988 aan het ondernemersavontuur met vijf tankstations. De eerste werd in 2008 omgedoopt tot lunchroom en later kwam daar een wasstraat bij. De nabijgelegen lege grond bood veel mogelijkheden voor exploitatie, een buitenkans voor het ondernemersduo om hun bedrijf flink uit te breiden. En dat gebeurde. „We willen regelmatig iets nieuws aanbieden, of dat nu een glutenvrije menukaart is, een hele nieuwe bedrijfstak of een buitenterrein met kindertreintje”, aldus dochter Astrid (24), hoofd marketing en hr.

Vleugels

De tweede generatie belandde al snel onder de vleugels van pa en ma. Inkoper Henk (25) ontpopte zich als de creatieve geest achter nieuwe concepten,. Chris (21) beheert de vijf bioscoopzalen en verzorgt operationele werkzaamheden en Judith (19) zit nog op school, maar helpt mee als gastvrouw. Ook drie nichtjes werken bij Kok Experience. Astrid: „We hebben meer verantwoordelijkheid dan veel leeftijdsgenoten, maar we vinden het heerlijk om te doen.”

Samenwerken

Momenteel werken er 135 man bij het familiebedrijf, dat mikt op dagjesmensen, groepsuitjes en bedrijfsuitjes. „Vaak wordt gevraagd of samenwerken met familie wel goed gaat. Natuurlijk hebben we wel onderling overleg, maar we zitten heus niet de hele dag naast elkaar op een rijtje”, vertelt Astrid. „Daarbij ben je als familie eerlijk en direct tegen elkaar, dat zorgt bij ons juist voor efficiëntie.” Thuis probeert de familie niet altijd over werk te praten. „Maar het gebeurt natuurlijk wel”, lacht Astrid. „Zondag proberen we als gezin vrij te houden en dat gaat steeds beter. Onze moeder zorgt er wel voor dat iedereen zijn rust pakt.”