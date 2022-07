Ook pensioenfonds PMT kan indexeren: plusje in oktober

Sinds 1 juli van dit jaar mogen pensioenfondsen indexeren als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) hoger is dan 105. Dat is bij PMT het geval.

De dekkingsgraad van het fonds was in mei 110,7. Dat betekent dat er voor iedere euro die in de toekomst moet worden uitgegeven, ruim €1,10 in kas is. Bij het fonds zijn 1,3 miljoen Nederlanders aangesloten.

P

lus

Eerder maakten de andere grote pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP, metaal- en elektrofonds PME en zorgfonds PFZW al bekend binnenkort te indexeren. Sinds 1 juli is het voor fondsen makkelijker om te indexeren. ABP indexeert per 1 juli met 2,39%. Metaalfonds PME doet er 1,29% bij. Zorgfonds PFZW volgt per 1 oktober, dan komt er 2,7% bij.

Bij PMT komt er per 1 oktober ook 1,29% bij. Bij een pensioen van €700 per maand betekent dit dat ze er structureel €9,03 per maand bijkrijgen. Het Rabobank-pensioenfonds kan er zelfs 6,18% bij doen per 1 juli. De 1,29% is gebaseerd op de inflatie tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021.

De indexatie is welkom na jaren van stilstand, maar kan het effect van de inflatie niet opheffen. Die was in juni namelijk 9,9%, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek. PMT bekijkt in november of er opnieuw geïndexeerd kan worden per 1 januari 2023. Dan zal de - veel hogere - inflatie tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 leidend zijn.

Luister ook naar een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen: ’Hoger pensioen helpt gepensioneerde niet’: