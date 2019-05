Ook Ruth Madoff schikt na megafraude

De in 2008 opgepakte Bernard Madoff staat te boek als de man achter de grootste zogeheten Ponzi-fraude ter wereld. Van beleggen was geen sprake. Hij betaalde, bij de jarenlang oplopende verliezen, beleggers uit met de inleg van nieuwe deelnemers van zijn in 1960 opgetuigde Bernard L. Madoff Investment Securities in New York.

Ook ABN Amro was slachtoffer van de Amerikaan.

Madoff is wegens fraude veroordeeld tot het uitzitten van 150 jaar celstraf. Op al zijn bezittingen is beslag gelegd. Maar Ruth Madoff mocht tot nu toe $2,5 miljoen aan bezittingen houden.

Het stond de curator van het Madoff-fonds overigens vrij om vervolgens alsnog schade te claimen bij de vrouw van Madoff.

De $600.000 Ruth Madoff, die sinds de rechtszaak tegen Bernard in de luwte leeft, nu na een slepende juridische procedure betaalt, staat in geen verhouding tot de verliezen van de duizenden slachtoffers. Zij raakten samen $19 miljard kwijt.

Het geld dat Ruth afdraagt, komt uit twee kleine spaarfondsen die zij al vroeg voor haar kleinkinderen had opgezet.

Miljarden teruggehaald

Ruth Madoff zou volgens aanklachten zo’n $44 miljoen hebben ontvangen uit de Ponzi-beleggingen van haar man. Zij ontkende dit altijd.

De curator van het failliete Bernard L. Madoff Investment Securities heeft in in tien jaar tijd ruim $13 miljard aan bezittingen van de nu 81-jarige Madoff te gelde gemaakt of teruggehaald en uitgekeerd aan slachtoffers.

Ruth Madoff zegde volgens deze schikking van 3 mei toe bij haar overlijden alle haar resterende bezittingen over te dragen aan een fonds waaruit slachtoffers van de fraude zoveel mogelijk worden vergoed.

Veel van de eerdere betalingen komen uit een apart fonds van het Amerikaanse ministerie van Justitie met recent $4 miljard omvang. Dat geld komt uit de opbrengsten van schikkingen die Madoff eerder aan ging.

Ponzi-fraude verwijst naar Charles Ponzi, de man die in 1920 obligaties aanbod die na anderhalve maand 50% aan rente zouden uitkeren. De rentebetaling kwam echter van de inleg van duizenden Amerikanen die hun spaargeld hadden geïnvesteerd en vervolgens kwijt raakten.