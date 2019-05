Met studentenapp op banenjacht

V.l.n.r. Ronald Kouvelt met werknemer Jens Roggeband en medeoprichter William Viveen. Ⓒ FOTO Aldo ALLESSIE

In nog geen vijf jaar tijd is de roosterapp van het Utrechtse bedrijf Stucomm uitgegroeid tot de persoonlijke assistent van menig student. Naast het aanbieden van informatie over roosters, reisschema’s en lesmateriaal, helpt het studenten ook bij het vinden van stage, bijbaan of startersjob.