BHP Billiton aangeklaagd voor miljarden

Melbourne - Mijnbouwer BHP Billiton wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor 5 miljard dollar. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Het bedrijf wordt verweten voor een doorbraak van een dam rond een afvalwaterreservoir bij een Braziliaanse mijn in 2015 waarschuwingssignalen te hebben genegeerd. Die doorbraak leidde tot de grootste milieuramp ooit in Brazilië.