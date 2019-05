Google verbetert privacy van producten

Ⓒ AFP

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Techgigant Google zet meer in op privacy, maakte de onderneming bekend tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Dat doet het bedrijf onder andere door meer berekeningen op mobiele telefoons plaats te laten vinden in plaats van in datacentra. Ook maakt Android het beter duidelijk wanneer apps bijvoorbeeld de locatiedata van de telefoon gebruiken en geeft Google gebruikers meer zeggenschap over hoe lang gegevens bewaard mogen worden.