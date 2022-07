Koningspaar maakt afsluiting balletseizoen mee

Premium Cultuur

Charlie Chan Dagelet: ’Steeds dichter bij mijn kracht’

Ze is van nature rustig en bescheiden, maar zodra Charlie Chan Dagelet op de planken staat, komt er een ongelooflijke oerkracht los. Ze is niet voor niets voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de prestigieuze Theo d’Or. De komende tijd is ze tijdens festival Over het IJ te zien in Grace, een ...