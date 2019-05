Oudere werkende genegeerd

Tot deze conclusie komt pensioeninstituut Netspar. Onderzoeker Raymond Montizaan, arbeidseconoom aan de Universiteit van Maastricht, noemt het ’een treurig verhaal’ dat werkgevers nog steeds minder in oudere werknemers investeren dan in jongeren.

Werknemers moeten steeds langer blijven werken. Om dat vol te houden, is het essentieel dat oudere werknemers getraind en geschoold blijven. Volgens de econoom loont het om ook in ouderen te investeren. „De werkgevers steekt wel geld in jongeren, maar die vertrekken waarschijnlijk eerder naar een andere werkgever dan die ouderen.”

In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van ouderen. Vaak maakt de cao het mogelijk een dag in de week minder te werken. Maar volgens Montizaan is dat geen effectief beleid: „Dat is alleen zinvol voor een heel specifieke groep.”