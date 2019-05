Ahold Delhaize laat kassa rinkelen

De totale omzet van het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Delhaize steeg ten opzichte van een jaar eerder met 6,3 procent tot 15,9 miljard euro.

Bij gelijke wisselkoersen was er sprake van 1,5 procent omzetgroei. Online stegen de opbrengsten bij gelijke wisselkoersen met een kwart. Onder de streep bleef 435 miljoen euro over, een stijging van 2,4 procent.

Ahold Delhaize had recent te maken met stakingen bij zijn keten Stop & Shop in de Verenigde Staten. Die acties hadden nog geen impact op de resultaten in het eerste kwartaal.