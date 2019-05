IMCD goed begonnen aan het jaar

De opbrengsten werden gestuwd door enkele overnames en kwam uit op 704,8 miljoen euro. Zonder overnames steeg de omzet met 4 procent. Het resultaat kwam uit op 44,5 miljoen euro tegenover 35,1 miljoen een jaar eerder.

Topman Piet van der Slikke sprak in een toelichting van een goed begin aan het jaar. Hij wees op de goede samensmelting van de overnames in de VS en in Europa. Het bedrijf verwacht op basis van de sterke resultaten in het eerste kwartaal dat de operationele bruto winst (ebita) ook in het hele jaar hoger uitkomt.