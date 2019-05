Winstval roestvrijstaalmaker Aperam

Het bedrijf ondervindt naar eigen zeggen hinder van moeizame marktomstandigheden die de staalmarkt wereldwijd dwars zitten. In het bijzonder wordt gewezen op de impact van geïmporteerd staal uit opkomende economieën naar Europa, die concurrentieverstorend werkt.

Topman Timoteo di Maulo zegt in een verklaring er bij de Europese Commissie op aan te dringen om maatregelen te nemen tegen de grote staalstroom uit landen als Indonesië. De resultaten an sich van Aperam noemde hij ,,veerkrachtig".

Aperam sloot de meetperiode af met een omzet van bijna 1,18 miljard euro. Dat was een jaar eerder 1,22 miljard euro. De operationele winst viel ruim twee keer lager uit op 46 miljoen euro. Aperam verscheepte 501.000 ton staal in de eerste maanden van het jaar. Dat was vorig jaar 517.000 ton.