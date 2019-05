Weer rode cijfers en minder omzet bij Osram

,,In onze 113-jarige geschiedenis hebben we herhaaldelijk moeilijke tijden doorgemaakt, maar elke keer zijn we er sterker dan voorheen uitgekomen'', aldus Berlien. ,,Onze langetermijnstrategie voor het implementeren van nieuwe toepassingen in de LED-sector blijft intact.''

Het bedrijf uit München verkeert al langer in zwaar weer en stelde meerdere malen zijn verwachtingen naar beneden bij. Nu werden de laatst afgegeven prognoses bevestigd. Osram kampt met een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en druk op de verkoop van conventionele lampen door de overgang naar led-verlichting.

Kostenverlaging

Om de tegenwind het hoofd te bieden, werkt de onderneming aan verschillende manieren om de kosten te verlagen. Investeerders Bain Capital en Carlyle Group zijn daarnaast al een tijdje in gesprek met Osram over een overname. Daarover valt nu niks nieuws te melden. Het boekenonderzoek duurt voort, aldus Osram.

De opbrengsten kwamen afgelopen kwartaal uit op 862 miljoen euro, tegen 938 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met bijna 56 procent tot 70 miljoen euro. Na belastingen was sprake van een verlies van 91 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een winst van 56 miljoen euro werd neergezet. In het voorgaande kwartaal schreef Osram ook al verlies.