Fusie Vodafone Australia en TPG geschrapt

De beslissing over de fusie stond na meerdere keren uitstel eigenlijk voor donderdag gepland. De toezichthouder liet weten per ongeluk een dag te vroeg het nieuws naar buiten te hebben gebracht. De ACCC komt later met een toelichting op het besluit.

TPG liet in januari zijn plannen een mobiel telefonienetwerk op te tuigen varen. Dat besluit had te maken met het Australische verbod op het gebruik van apparatuur van het Chinese technologiebedrijf Huawei. TPG was van plan met Huawei in zee te gaan.