Miljoeneninbraak bij grote cryptobeurs

Binance bevestigt de diefstal, via een enkele transactie, op zijn eigen blog. Het spreekt van een „ernstig veiligheidslek”.

De crypto-handelsplaats is een van de meest gebruikte ter wereld. Binance bevestigt ook dat een aantal sleutels, codes en aanvullende informatie is buitgemaakt.

De de software van handelsplatforms waar kopers en verkopers bij elkaar komen blijken ondanks grote eerdere inbraken kwetsbaar. De bekendste is de kraak in 2014 van Mt. Gox in Japan dat vanaf 2010 bijna driekwart van alle bitcointransacties verwerkte. Mt.Gox ging bankroet na diefstal van 750.000 coins met toen een waarde van $350 miljoen.

Binance stelt de schade van gedupeerden te gaan vergoeden, die zou hooguit 2% van de totale omzet uitmaken.