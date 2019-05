Meer omzet voor Wolters Kluwer

Alphen Aan Den Rijn - Wolters Kluwer heeft in de eerste maanden van dit jaar meer omzet geboekt. Onder meer positieve wisselkoerseffecten speelden het bedrijf in de kaart. De informatie- en dataleverancier, die tevens bekendmaakte het Amerikaanse softwarebedrijf CLM Matrix voor circa 35 miljoen dollar over te nemen, houdt voor heel 2019 vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen.