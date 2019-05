Overname Wessanen vordert gestaag

Volgende maand wordt onder meer een verzoek ingediend tot goedkeuring van het bod bij toezichthouder Autoriteiten Financiële Markten (AFM). Daarmee wordt volgens PAI en Wessanen aan de bij wet gestelde deadline voldaan.

PAI maakte begin april bekend dat het Wessanen wil inlijven. Het bod destijds was 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 885 miljoen euro. In de tussenliggende periode is al wel 0,14 euro dividend per aandeel aan aandeelhouders uitgekeerd.