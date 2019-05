Column: aarzeling rond top op de beurs

De maandchart geeft aan dat er sinds augustus 2012 sprake is van een positieve trendfase. Ik zie niet alleen een proces van hogere toppen en hogere bodems, maar ook koersvorming boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn binnen een charttechnisch stijgend trendkanaal. De crossover van de koers met de 55 SMA lijn gebeurde bij een stand van circa 325, inmiddels staat er 555+ op de borden. Al die tijd is de AEX niet meer onder de lijn geweest, die thans op ruim 495 in het veld ligt.

We kunnen dus gerust spreken van een langetermijn uptrend. Echter, de maand mei toont vooralsnog een zwarte candle. Zou dit de opmaat zijn voor een dip onder het bekende motto ’Sell in May…’? Het zou kunnen gezien de hapering bij de rode streep. Maar dan moet de candle zwart blijven en in lengte toenemen, dan is er puur en alleen charttechnisch gezien zicht op topvorming en een dip naar mogelijk de 540-zone.

Marktritme

Als er daadwerkelijk wordt getopt, dan wordt het ritme van hogere toppen en hogere bodems verstoord, er komt immers geen hogere top boven 577, hetgeen een verzwakking van de trend impliceert. De marktlensindicatoren staan allemaal nog in de plus, de UP-status op het dashboard is vooralsnog valide en dat blijft nog even zo. Wat dat betreft is er voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de upswing direct in gevaar komt.

Kortom, de euforie wordt wat getemperd, er dreigt topvorming, tenzij de bulls zich vermannen en alsnog de horde van 577 punten nemen. Aan hen dus de keuze om te keren of te passeren.

Voor trendvolgende beleggers is het nu zaak om money management toe te passen en derhalve koopposities wat te verkleinen om vervolgens uit te zien naar nieuwe kansen. Dus niet ’Sell in May…’, maar ’Buy the dip…’.

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.