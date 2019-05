'Ahold Delhaize presteert goed in VS'

Het moederbedrijf van Albert Heijn overtrof met een onderliggend operationeel resultaat (ebit) van 695 miljoen euro de gemiddelde verwachtingen, stipt Bernstein aan. Het advies marketperform op het aandeel blijft gehandhaafd.

Marktvorsers van Berenberg (sell) denken dat de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize de handen niet op elkaar zullen krijgen op de beurs. Dat komt onder andere doordat de verwachtingen van analisten ,,relatief niet veeleisend waren’’. Goldman Sachs (neutral) spreekt van minimale afwijkingen ten opzichte van de consensus.

KBC

KBC Securities vindt de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize grotendeels in lijn met de verwachtingen. De omzet kwam iets onder de verwachtingen uit, voornamelijk in België en Oost- en Centraal-Europa. Op vlak van winstgevendheid waren de resultaten juist beter dan in doorsnee werd voorzien, wat volgens KBC te danken is aan prestaties in de VS. De impact van stakingen bij de keten Stop & Shop zien de marktvorsers als een eenmalig stootje, dat niets zegt over de onderliggende potentie van Ahold Delhaize. KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 26 euro.

ING noemt het kwartaalbericht in lijn met de verwachtingen. Ze tonen volgens de analisten, die een buy-advies hanteren, een solide prestatie in de VS en een zwakker Europa. Het aandeel Ahold Delhaize stond woensdagochtend omstreeks 09.35 uur 0,6 procent lager op 21,10 euro.