Nipte winst AEX op weg naar handelstop VS en China

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,1% hoger bij 557,57 punten. De AMX-index koerste toen bij 784,07 punten 0,4% in de min.

De DAX klom in Frankfurt 0,4%. De productie van de Duitse industrie veerde onverwacht op. Siemens (+4%) werd koploper: het zet de energietak op eigen poten. De France CAC-40 daalde fractioneel.

Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB, benadrukt dat de handelsbesprekingen tussen Amerika en China eind deze week in Washington een zeer belangrijke rol zullen spelen voor de aandelenmarkten die in de voorbije dagen onder druk kwamen vanwege de opgelaaide spanningen tussen beide economische grootmachten. „Ik verwacht nog niet dat Amerika en China vrijdag al tot een handelsdeal zullen komen. Het is vooral afwachten of na de onderhandelingen met de Chinese vicepremier Liu He Trump blijft vasthouden aan de vorige week al aangekondigde verhoging van de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten. Trump zal bij China vooral aandringen om niet terug te komen op eerder gemaakte afspraken. ” Wall Street maakte vanmiddag bij de start een pas op de plaats na de somberheid van een dag eerder.

Digitale informatieleverancier Wolters Kluwer werd in de AEX door beleggers 1,8% hoger gezet op de resultaten. Volgens KBC is Wolters Kluwer op de goede weg voor versterking van zijn resultaat. Adyen dat eerder deze maand wegzakte, kreeg er 1,9% bij.

Chemicaliëndistributeur IMCD boekte 2,3% koerswinst op een flink hogere brutowinst. Ook de omzet trok stevig aan, meldde het in zijn kwartaalresultaten. Niets dan lof, was het oordeel van ING.

Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde 1,1% in na een neerwaartse bijstelling van de vooruitzichten. Volgens analisten van Bernstein heeft het supermarktconcern een goede prestatie neergezet in de VS. „Ahold is geen goedkoop aandeel en beleggers kijken vooral naar de toekomstige ontwikkelingen van het supermarktconcern”, stelt Blekemolen.

Topman Wim Pelsma van Aalberts Industries (+0,2%) stelde in een interview met het ANP „makkelijk naar 3 tot 4 miljard omzet” te kunnen groeien.

Financiële waarden werden grosso modo verkocht vanwege de toegenomem nervositeit op de aandelenmarkten: Zwaargewicht ING en ABN Amro raakten 1,3% respectievelijk 1,1% kwijt. NN Group gleed 0,5% weg.

DSM werd na de koerssprong van de vorige dag op de resultaten geraakt door winstnemingen en zakte 2,9%. ArcelorMittal liet 1,9% liggen.

Bij de middelgrote fondsen meldde roestvrijstaalmaker Aperam (+0,5%) over afgelopen kwartaal met fors minder winst en een lagere omzet te kampen. De zwakke Europese markt speelt parten. Maar dat was te voorzien, constateert ING. Wel trekken resultaten dit jaar aan.

PostNL boekte nog eens 4,1% verlies, na de zware teruggang van dinsdag, op teleurstellende resultaten en de uitspraak van de rechter dat het achterstallig loon moet uitbetalen. De kosten per pakket moeten verder omlaag. Air France KLM liep tegen een verlies van 3,2% aan in reactie op een aangekondigde staking bij Franse luchtvaartleiding en aantrekkende olieprijzen.

Fugro zat in de lift met een winst van 4,6% nadat Peter Berdowski, topman bij de maritiem dienstverlener Boskalis (+0,3%) liet weten dat zijn interesse voor de bodemonderzoeker nog steeds leeft. Boskalis heeft verder de omzet opgevoerd in het eerste kwartaal bij een gelijkblijvend resultaat.

Het aandeel van vastgoedfonds Vastned (-0,8%) reageerde negatief op zijn kwartaalresultaten die dinsdag nabeurs kwamen. Het meldde een lagere bezettingsgraad en ziet „uitdagende marktomstandigheden”. Kansen op dividend slinken, waarschuwt ING.

AScX-fonds Wessanen steeg 0,6% op €11,47. Het bod van PAI Partners van €11,50 per aandeel, op de producent van biologische en natuurlijke voedingsmiddelen vordert, maar krijgt wel een correctie voor het dividend over 2018, zo meldden beide bedrijven. Het bod zakt met €0,14 per aandeel.

Het aandeel Ajax ging bij de kleine fondsen wel 0,8% omhoog tot net onder de €25 richting de Champions League-wedstrijd vanavond tegen Tottenham Hotspur.

