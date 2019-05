’Kinderopvang dreigt te duur te worden voor ouders’

Dat blijkt uit een sectorrapport van ABN Amro.

Sinds 2019 moeten crèches meer personeel hebben: in plaats van één medewerker op elke vier baby’s, is er nu één medewerker per drie kleintjes nodig. Daardoor hebben kinderopvangcentra meer schaars personeel nodig, of ze moeten minder baby’s accepteren.

Er zijn steeds meer tweeverdieners in Nederland. In de laatste tien jaar is het aantal kinderen dat naar de opvang gaat bijna verdubbeld.

Personeelstekort

In de kinderopvang is er een schreeuwend gebrek aan personeel. Op dit moment staan op elke duizend banen 51 vacatures uit, meldt ABN. Daarnaast zijn ook de eisen aan werknemers hoger wat betreft hun taalniveau. Ook moet er in elke crèche minimaal een hbo-geschoolde medewerker zijn om de anderen te coachen.

De uurprijs voor kinderopvang loopt door deze tekorten ook op. In 2018 werd een uur gemiddeld 3% duurder, naar €7,40. Vooral in de Randstad ligt de prijs al boven de maximaal te vergoeden kindertoeslag van €7,45, vooral bij de buitenschoolse opvang.

Zelf betalen

Ouders gaan steeds meer zelf betalen voor kinderopvang, ziet ABN. De overheid trekt €3,4 miljard uit voor kinderopvangtoeslag, dit jaar komt daar €250 miljoen bij vanwege de aangescherpte eisen. Dat is echter onvoldoende om de hogere kosten op te vangen, ziet ABN. Ouders betalen dus steeds meer voor opvang.

„Wat een win-win situatie had moeten worden, lijkt nu een averechts effect te hebben. Door de terecht strengere eisen van kwaliteit komen zowel de ouders als de kinderopvang in de knel, hoewel de overheid gemiddeld nog steeds genoeg geld vrijmaakt”, schrijft ABN.

Thuisblijven

De bank vreest dat meer ouders er voor zullen kiezen thuis te blijven. „En dat terwijl de overheid kinderopvangtoeslag in 2005 in het leven heeft geroepen om de arbeidsparticipatie aan te wakkeren.”