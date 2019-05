Avengers helpen Kinepolis na zwak jaarbegin

Het achterblijven van de bezoekersaantallen kon door Avengers niet volledig worden ingelopen. Kinepolis kreeg met 8,8 miljoen bezoekers in totaal 6 procent minder mensen over de vloer. Maar dat komt ook omdat er in de vergelijkbare periode vorig jaar juist erg veel blockbusters waren. „Vorig jaar kenden we een sterk eerste kwartaal dankzij internationale succesfilms zoals Star wars: episode VII, Black panther, Fifty shades en Jumanji”, zegt topman Eddy Duquenne.

Volgens Kinepolis ging de omzet in het afgelopen kwartaal omlaag, waardoor er ook minder winst in de boeken ging. Bezoekers kozen door de bank genomen wel voor wat duurdere kaartjes. Kinepolis schrijft dit toe aan zijn voortdurende investeringen in de filmbeleving. Zo is het in steeds meer zalen mogelijk om films via speciale laserprojecties te zien en met 3D-technologie. Verder werden de Spaanse El Punt-bioscopen bij het bedrijf gevoegd.