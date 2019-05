'Indrukwekkende cijfers IMCD'

De marktkenner wijst erop dat IMCD er in moeilijke marktomstandigheden in is geslaagd een flinke groei van de brutowinst (ebita) te behalen. IMCD is ook positief over de rest van het jaar en ING rekent er dan ook op dat de verwachtingen voor IMCD kunnen worden opgeschroefd.

ING hanteert een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 75 euro. IMCD stond omstreeks 09.45 uur 1,5 procent hoger in de AEX op 70,70 euro.