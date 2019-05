'Dividend Vastned wordt lastig verhaal'

Vastned zag onlangs H&M vertrekken als huurder van het Parijse pand, gelegen aan de chique Rue de Rivoli. Volgens marktvorsers was het contract met de modeketen goed voor 3,5 tot 4 procent van de totale huurwaarde van Vastned. Leegstand neemt dus een flinke hap uit de resultaten. Als er nog snel een nieuwe huurder gevonden wordt die dezelfde huur wil betalen, verwacht ING geen verlaging van het dividend

Al met al bestaat de portefeuille van Vastned uit goede A-locaties, maar komen de huren en bezettingsgraad volgens ING verder onder druk te staan. In dat opzicht is het deel uit de kasstroom dat als dividend wordt uitbetaald in de nabije toekomst mogelijk te groot, aldus de marktvorsers.

ING hanteert een hold-advies bij een koersdoel van 30 euro. Het aandeel stond woensdagochtend omstreeks 10.00 uur 0,6 procent lager op 31,05.